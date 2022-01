Guvernul a modificat prin ordonanța Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, transferand povara reabilitarii rețelelor și a subvențiilor pentru persoanele sarace pe umerii consumatorilor, care vor plati mai mult pentru aceste servicii. Totodata, romanii fara acces la canalizare vor fi obligați sa-și construiasca sisteme individuale de colectare a apelor uzate, cu respectarea […] The post Se scumpește apa. Subvențiile pentru nevoiași și investițiile firmelor intra in facturi first appeared on Ziarul National .