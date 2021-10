Se scumpesc vacanțele la munte. Hotelierii taie cheful românilor de a cheltui Vacanțele la munte nu vor fi prea accesibile in aceasta iarna, deoarece hotelierii au anunțat deja majorarea prețurilor cu cel puțin 15%. Motivul scumpirilor ar fi prețul utilitaților. Daca iarna trecuta turistii plateau pentru o noapte de cazare intr-un apartament aproximativ 550 de lei, in acest an, tariful va ajunge la 650 de lei pe […] The post Se scumpesc vacanțele la munte. Hotelierii taie cheful romanilor de a cheltui first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nici vacanțele la munte nu vor fi prea accesibile in aceasta iarna. Din cauza facturilor majorate, tarifele la cazari vor crește cu 15%, anunța hotelierii. Se apropie sezonul de iarna, așa ca in stațiunile montane cresc prețurile. Daca iarna trecuta turistii plateau pentru o noapte de cazare intr-un…

- Potrivit hotelierilor, tarifele la cazari vor crește cu 15% din aceasta iarna. Daca iarna trecuta turistii plateau pentru o noapte de cazare într-un apartament aproximativ 550 de lei, în acest an, tariful va ajunge la 650 de lei pe noapte.…

- Nici vacantele la munte nu vor fi prea accesibile in aceasta iarna. Din cauza facturilor majorate, tarifele la cazari vor creste cu 15-, anunta hotelierii, potrivit digi24 Se apropie sezonul de iarna, asa ca in statiunile montane cresc preturile. Daca iarna trecuta turistii plateau pentru o noapte de…

- Iarna pare ca-si face loc incet, dar sigur, peste Prut, la munte. In zilele urmatoare, sunt prognozate temperaturi scazute, sub minus trei grade Celsius, și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare.

- FOTO| Iarna a ajuns in Alba: Prima zapada din acest sezon s-a așternut azi noapte in Munții Șureanu FOTO| Iarna a ajuns in Alba: Prima zapada din acest sezon s-a așternut azi noapte in Munții Șureanu Zona Munților Șureanu a fost acoperita in cursul nopții de vineri spre sambata de primul strat de zapada…

- ANM a emis o informare meteo de ninsori și lapovița la munte, valabila de miercuri, ora 10.00, pana joi, ora 10.00. Vremea se mentine deosebit de rece in toata țara, iar temperaturile minime coboara pana la 0 grade. In intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 10.00, la munte, in general la…

- Ultima data cand Romania a importat gaze intr-un procent similar a fost in urma cu 10 ani, dar in condițiile unor luni de iarna cu un ger extrem."Rusia a avut o politica foarte inteligenta. Romania a fost obișnuita va vara sa ia gaz la prețuri foarte mici, in vara aceasta gazprom-ul nu a vandut nimic,…

- Politistii de la Secția Rurala Drajna l-au retinut marti, 27 iulie a.c., pentru 24 de ore, pe un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Cerașu, pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, urmand ca ieri sa fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe langa…