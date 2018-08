Se scumpesc toate! România bate record după record! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a urcat in luna iulie 2018 pana la 2,2%, de la 2,1% in luna iunie, in timp ce in zona euro inflatia a urcat pana la 2,1% de la un nivel de 2% inregistrat in luna iunie. In randul statelor membre UE, cele mai mari rate anuale ale inflatiei au fost inregistrate in Romania (4,3%), Bulgaria (3,6%) si Ungaria (3,4%). mai multe, pe capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

