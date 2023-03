Se SCUMPESC țigarile de la 1 aprilie: Cat vor plati fumatorii in plus la pachet Se SCUMPESC țigarile de la 1 aprilie: Cat vor plati fumatorii in plus la pachet Țigarile se scumpesc din nou, de la 1 aprilie, cu 0,3-0,5 lei pe pachet, odata cu majorarea accizei totale de la 81,78 euro/1.000 tigarete la 84,37 euro/1.000 țigarete. Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si […]