Se scumpesc țigările: Cât vor scoate fumători din buzunar, de astăzi Se scumpesc țigarile: Cat vor scoate fumatori din buzunar, de astazi Se scumpesc țigarile: Cat vor scoate fumatori din buzunar, de astazi Vești proaste pentru fumatori. Incepand de astazi, țigarile sunt mai scumpe. Unul dintre cei mai mari producatori de tigari aplica majorarile de preturi, dupa ce accizele au crescut la finalul anului trecut. Un pachet de tigari ale marcilor mai scumpe va costa mai mult […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

