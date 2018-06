Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum Capital anunța inca din aprilie, tarifele de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Bucuresti urmeaza sa fie majorate, existand si o diferentiere a acestora in functie de zona, prevede un proiect de hotarare care figureaza pe ordinea de zi a sedintei…

- Familiile care implinesc 25 de ani de casatorie urmeaza sa primeasca o diploma de onoare si un premiu de valoare de 1.000 de lei, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 14 iunie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Parcarile publice aflate pe raza municipiului Alba Iulia vor deveni cu plata. Reprezentanții administrației locale au inceput deja „recensamantul” locurilor de parcare și propun stabilirea unui tarif pentru șoferi, diferențiat in funcție de zona și de intervalul orar. Totodata, se urmarește introducerea…

- Primaria Capitalei vrea sa denumeasca un spatiu public din Bucuresti, din sectorul 3, „Piata Leul Iersualimului”, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din aceasta saptamana.

- Costa prea mult, se plang soferii, care pierd mult timp, pana gasesc un loc liber. Propunerea nu a trecut deocamdata de consilierii municipali, dar reprezentantii primariei insista cu proiectul. Parcarile publice din Bucuresti, administrate in prezent de un serviciu special al Primariei Capitalei…

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca peste un milion de lei pentru montarea a 50 de cismele in Bucuresti, in locurile cele mai circulate de pietoni, precum Gara de Nord, zona centrala, Aeroport Baneasa, precum si in apropierea spitalelor, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de…

- Primaria Capitalei ar urma sa ofere un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, dar si un alt ajutor de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere doar in baza scrisorii medicale, respectiv a adeverintei…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 88 de milioane de lei pentru consolidaea Uzinei de reparatii a RATB, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, de miercuri. „Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei…