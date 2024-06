Stiri pe aceeasi tema

- Tarife mai mari cu 19% pentru gaze naturale din 1 iulie 2024. Anunțul ANRE Tarife mai mari cu 19% pentru gaze naturale din 1 iulie 2024. Anunțul ANRE ANRE a aprobat tarifele reglementate de distribuție a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distribuție,…

- Miercuri, 17 aprilie 2024, serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in municipiul Onești, județul Bacau Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale,…

- Proiectul „Inființare sistem inteligent de distribuție de gaze naturale in comuna Pianu, județul Alba” și-a gasit concesionar, iar pienarii – numarați in prima etapa cu 1.039 de branșamente – sunt acum mult mai aproape de visul lor de decenii: acela de a beneficia și ei, ca aproape toata lumea, de gazul…

- Pienarii iși vad visul cu ochii: in circa 2 ani vor avea rețea de distribuție pentru gazele naturale Pienarii iși vad visul cu ochii: in circa 2 ani vor avea rețea de distribuție pentru gazele naturale Proiectul „Inființare sistem inteligent de distribuție de gaze naturale in comuna Pianu, județul Alba”…