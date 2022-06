Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie a acestui an vine cu scumpiri și pentru biletele de tren. AStfel ca, incepand de maine, vom plati mai mult pentru o calatorie. In urma cu cateva zile specialiștii anunțau ca se anunța o vara ”fierbinte” pentru economiile pe care le avem.

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- Un polițist a fost prins cu droguri la el, la festivalul Saga, care a avut loc weekendul trecut in București. DIICOT a anunțat, joi, ca sunt investigate in total 74 cauze penale pentru trafic și deținere de droguri pentru consum propriu. Potrivit Poliției Capitalei, luni dimineața, la finalul festivalului…

- Pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanța, se va inchide circulația rutiera, la kilometrul 13+300 de metri, timp de 7 nopți, pentru realizarea imbinarilor intre grinzile marginale și grinzile centrale. Circulația va fi deviata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada…

- Un numar de 29 de persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de salvamontisti. Cinci dintre acestea au fost predate echipajelor medicale, iar una – elicopterului SMURD. „In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 21 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constanței Radu Mazare, dat in urmarire generala de polițiști dupa ce nu a fost gasit la domiciliu, pentru a fi incarcerat, s-a predat in București. Alexandru Mazare a fost condamnat la inchisoare in dosarul construcției cartierului de locuințe sociale Henri…

- Peste 1.000 de persoane au obținut in mod fradulos, contra unor sume de bani, certificate COVID, fara insa a li se administra serul și chiar fara a fi prezenți fizic in centrul de vaccinare. Mai multe percheziții domiciliare pentru luare și dare de mita au loc luni, sub coordonarea procurorilor din…