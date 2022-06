Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 1 iulie 2022, vor fi puse in aplicare prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii OMT nr. 548 din 25 mai 2022 privind aprobarea tarifelor de deservire generala din transportul feroviar public de calatori. Masura vine in sprijinul…

- CFR Calatori a anuntat, joi, ca scumpeste preturile la biletele de tren de la 1 iulie. Astfel, o calatorie pe ruta Bucuresti – Constanta, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov va costa 54 de lei, de la 44,7 lei, de exemplu. „CFR […] The post Se scumpesc biletele…

- Biletele de calatorie pe mijloacele de transport in comun, in Cluj-Napoca, se vor scumpi incepand de maine. Ultima scumpire la prețul biletelor, abonamentelor și cardurilor de calatorie ale CTP a fost in 2018.

- Calatoria cu transportul public va costa 6 lei din 1 iulie, conform noii metodologii aprobate. Cu abonamentul procurat se va putea calatori din suburbie in Chișinau și retur, indiferent daca persoana schimba transportul de pe troleibuz sau autobuz, prețul și abonamentul va ramane unic și neschimbat,…

- UN NOU PLAN TARIFAR, DIN 13 IUNIE 2022 Prețurile biletelor și abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport public ale Companiei de Transport Public Iași vor fi modificate, incepand din 13 iunie 2022. Noile tarife sunt urmatoarele: bilet 1 calatorie / 1 zona / valabilitate de 120 de minute…

- Biletele de calatorie pe mijloacele de transport in comun se vor scumpi, de luna viitoare, in Cluj-Napoca. Ultima scumpire la prețul biletelor, abonamentelor și cardurilor de calatorie ale CTP a fost in 2018.Consilierii locali vor decide, marți, 7 iunie, creșterea prețurilor practiate de Compania de…

- Romanii vor putea calatori in aceasta vara cu trenul direct catre Istanbul, Varna, Sofia și retur, dupa ce CFR Calatori a anunțat ca va pune la dispoziție garnituri spre aceste direcții timp de patru luni, incepand de vineri, 3 iunie, pana la 3 octombrie 2022. Trenul catre gara Halkali din Istanbul…

- Biletele de tren se scumpesc cu 20% de la 1 iulie 2022, o scumpire care se va aplica tuturor operatorilor de transport feroviar de persoane din Romania. Majorarea vine in contextul in care CFR Calatori a solicitat acest lucru in bugetul pe anul 2022, conform antena3.ro. Motivul invocat ar fi ca se confrunta…