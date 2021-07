Se scumpesc biletele de avion? UE propune taxarea carburanților pentru aviație (Reuters) Comisia Europeana (CE) a elaborat planuri de stabilire a unei taxe minime la nivelul blocului comunitar pentru combustibilii de aviatie poluanti, în scopul de a reduce mai rapid emisiile poluante, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, relateaza Agerpres.



Executivul blocului comunitar lucreaza la o revizuire a impozitarii energiei în UE, ca parte a legislatiei ce va fi anuntata pe 14 iulie pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 55% pâna în 2030, comparativ cu nivelul din 1990, o noua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a redactat un proiect pentru impunerea unei taxe minime de poluare pentru avioane, in conditiile in care vrea sa respecta obiective mai ambitioase pentru combaterea schimbarilor climatice, potrivit documentelor vazute de Reuters. Executivul UE lucreaza la reformarea taxarii…

- Comisia Europeana (CE) a elaborat planuri de stabilire a unei taxe minime la nivelul blocului comunitar pentru combustibilii de aviatie poluanti, in scopul de a reduce mai rapid emisiile poluante, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, conform Agerpres. Executivul comunitar lucreaza…

- Comisia Europeana a elaborat planuri de stabilire a unei taxe minime la nivelul blocului comunitar pentru combustibilii de aviatie poluanti, in scopul de a reduce mai rapid emisiile poluante, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters. Executivul comunitar lucreaza la o revizuire a impozitarii…

- Executivul UE lucreaza la reformarea taxarii energiei in UE, in cadrul unui pachet de masuri pe care le va propune pe 14 iulie, pentru respectarea unei tinte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 55% pana in 2030, fata de nivelurile din 1990. Un proiect al propunerii fiscale a Comisiei…

- Sistemul Uniunii Europene al certificatelor digitale de calatorie pentru COVID-19 urmeaza sa intre in vigoare joi, dar grupul aeroporturilor ACI si organismele reprezentative ale companiilor aeriene A4E, IATA si ERA au avertizat intr-o scrisoare catre liderii nationali ai UE despre un ”amestec ingrijorator…

- Recunoașterea faciala ar trebui interzisa in Europa, din cauza „intruziunii sale profunde și nedemocratice” in viața privata a oamenilor, a declarat Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor (AEPD). Comentariile vin la doua zile dupa ce Comisia Europeana a propus o serie de proiecte de lege care…

- Recunoașterea faciala ar trebui interzisa in Europa, din cauza „intruziunii sale profunde și nedemocratice” in viața privata a oamenilor, a declarat Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor (AEPD), citata de Reuters. Comentariile vin la doua zile dupa ce Comisia Europeana a propus o…

- Comisia Europeana cauta aprobarea guvernelor UE pentru a lansa discuțiile cu Pfizer și BioNTech pentru a achiziționa 1,8 miliarde doze ale vaccinului produs de cele doua companii cu scopul de a fi livrate in 2022 și 2023, a spus vineri un oficial UE pentru Reuters. O sursa a declarat pentru AFP ca…