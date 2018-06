Se scumpesc apartamentele, in toata Romania! Doar in luna mai preturile au crescut cu 1,5% Apartamentele se scumpesc pe zi ce trece, arata o analiza a Imobiliare.ro. Astfel, doar de la finele lunii aprilie si pana astazi pretul mediu al metrului patrat construit a crescut cu nu mai putin de 1,5%, ajungand la 1.215 euro.



Tendinta de crestere a preturilor a fost resimtita in toate marile orase ale tarii, atat pe piata apartamentelor vechi, cat si pe cea a apartamentelor noi. Pe parcursul lui mai, Iasiul a depasit pragul de 1.000 de euro pe metru patrat ca medie de pret la apartamente, alaturandu-se astfel celorlalte sase mari orase in care acest lucru se intamplase deja: Bucuresti,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretențiile proprietarilor de apartamente din Romania, in general, respectiv din Timișoara, in particular, sunt din nou in creștere. Prețurile la care aceștia iși scot la vanzare proprietațile sunt in creștere, arata datele culese de cei de la Imobiliare.ro. La nivel național, in mai, prețul…

- Tendința de creștere a prețurilor pe piața imobiliara s-a menținut și in luna mai, suma medie ceruta pentru apartamentele scoase la vanzare la nivel național ajungand la 1.215 euro/mp, cu 1,5% peste nivelul din luna aprilie , arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Tendința ascendentă…

- La nivel national, in luna mai, pretentiile vanzatorilor de locuinte din Romania au continuat sa creasca, potrivit Imobiliare.ro. Astfel, suma medie ceruta pentru apartamentele scoase la vanzare la nivel national (noi si vechi) a ajuns la 1.215 euro pe metru patrat, cu 1,5% peste nivelul consemnat…

- Deși, per ansamblu, prețurile apartamentelor in luna aprilie, au consemnat o ușoara scadere, la nivel național, Brasovul a inregistrat un avans de 2,7% (de la 1.016 la 1.043 de euro pe metru patrat util), arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Astfel, orașul de sub Tampa este intre primele locuri…

- Suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national a cunoscut in aprilie o scadere usoara, de 0,3% mai exact, de la 1.200 la 1.197 de euro pe metru patrat util. Potrivit indicelui Imobiliare.ro, in marile centre regionale ale tarii au avut loc variatii atat…

- Prețul mediu pe metrul patrat util a ajuns la 1.200 de euro in Romania in luna martie, atat pentru locuințele noi, cat și pentru cele vechi, potrivit indicelui Imobiliare.ro. Prețul este cu 0,3% mai mult decat la finele lunii anterioare, cand era de 1.197 euro pe metrul patrat. Cele mai mari creșteri…

- Pretul mediu solicitat pentru locuinte, la nivel national, a crescut cu 0,3% in luna martie comparativ cu februarie, pana la 1.200 de euro pe metru patrat util, in topul scumpirilor fiind Capitala, Timisoara, Cluj-Napoca, conform unei analize realizate de un portal imobiliar, scrie Agerpres.ro. Timisoara…

- Apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor, in luna martie, orașele in care s-au inregistrat cele mai mari creșteri de prețuri fiind Timișoara, Cluj-Napoca și București. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat de vânzătorii de apartamente a ajuns la 1.200 euro…