Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali reghineni intruniți in ședința ordinara pe 31 martie 2021 au dezbatut 42 de puncte de pe ordinea de zi. Astfel au votat aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru mai multe strazi, ceea ce inseamna ca incep asfaltarile și rezolvarea situației canalizarilor pe multe strazi din…

- LIVE VIDEO| Sedința extraordinara CL Alba Iulia: Majorarea tarifului pentru serviciul de salubrizare, discutat de consilierii locali Majorarea incepand de maine, miercuri 7 aprilie, a tarifelor pentru serviciul de salubrizare se afla pe ordinea de zi a unei sedinte extraordinare cu convocare de indata…

- In acest sens, Consiliul Județean se va intruni intr-o noua ședința extraordinara, la finalul perioadei in care proiectul de buget s-a aflat in dezbatere publica. Din aceasta saptamana, județul Buzau va avea buget pe anul 2021, aprobarea acestuia fiind motivul pentru care consilierii județeni sunt…

- In ședința de astazi a Consiliului Județean a fost aprobata, in regim de urgența, o hotarare privind repartizarea pe anul 2021 a sumelor destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale si a sumelor pentru derularea Programului pentru scoli al Romaniei. Consilierii județeni…

- Consilierii locali ai Alianței Social-Umaniste (PSD/PP-USL) anunța ca nu vor participa la ședința extraordinara a Consiliului Local Bacau – convocata pentru ziua de vineri, 26 martie 2021. Aleșii spun, intr-un comunicat de presa, ca proiectele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean Constanta, de ieri s au aflat 18 proiecte De pe ordinea de zi au fost retrase de initiator doua proiecte de hotarare Consilierii judeteni au adoptatproiectul de hotarare privind desemnarea nominala a sase consilieri judeteni pentru a deveni membri ai…

- Comunicat de presa| Gabriel Pleșa:,,Am incredere ca, in ședința de astazi, consilierii locali vor vota responsabil și in interesul cetațeanului” Gabriel Pleșa: ,,Am incredere ca, in ședința de astazi, consilierii locali vor vota responsabil și in interesul cetațeanului” Am incredere ca, in ședința de…