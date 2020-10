Stiri pe aceeasi tema

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de garantii romaneasca in valoare de 103 milioane de euro (aproximativ 500 milioane lei) pentru sprijinirea pietei asigurarilor de credite comerciale in contextul pandemiei de coronavirus”, a informat CE. Asigurarea…

- Comitetul de Turism si Transporturi al Uniunii Europene a propus incetarea schimbarii sezoniere a orei, iar fiecare stat membru UE va trebui sa aleaga, in scurt timp, daca ramane pe ora de vara sau pe cea de iarna.Țarile care decid sa ramana la ora de vara vor schimba pentru ultima data ceasul in ultima…

- Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze naturale, potrivit unui raport al Directiei Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene. Astfel, productia totala a UE in primele trei luni…

- In ultimii ani, Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa. Cum nu s-a luat inca nicio decizie oficiala, ora de iarna se va schimba și in 2020. Ministerul sanatații din Romania susține renunțarea la schimbarea sezoniera a orei deoarece, dupa cum spun și experții,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- Ministrul Sanatatii a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti-Covid-19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi, ministrul Nelu Tataru a spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare…

- ”Comisia Europeana a concluzionat ca o subventie directa acordata de Romania, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro), Aeroportului Timisoara, respecta normele UE privind ajutorul de stat. Masura urmareste sa compenseze pagubele suferite de aeroport ca urmare a…

- Romania, comunitațile locale trebuie sa recupereze ramanerile in urma pentru ca toate obligațiile de mediu, asumate prin calitatea de membru al Uniunii Europene, sa fie indeplinite.La acest moment, in țara noastra se recicleaza 13,9% din totalul deșeurilor municipale, pe cele 4 fracții: hartie, plastic,…