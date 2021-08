Se schimbă vremea. Va ploua torențial în toată țara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme instabila, care vizeaza toata tara. Sunt estimate cantitați de apa ce vor depași 40 de litri pe metru patrat. Avertizarea este valabila din noaptea de luni spre marți, de la ora 03.00, pana miercuri dimineața, la ora 10.00. Instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, […] The post Se schimba vremea. Va ploua torențial in toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

