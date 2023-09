Se schimbă vremea. Temperaturi scăzute și ploi în multe regiuni din România Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani- 25 septembrie – 8 octombrie- data publicitații luni de catre ANM. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 25 septembrie – 8 octombrie 2023, […] The post Se schimba vremea. Temperaturi scazute și ploi in multe regiuni din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

