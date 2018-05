Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi deosebit de frumoasa in mini-vacanta de 1 Mai, iar valorile termice vor ajunge la 29 de grade Celsius, a declarat, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

- Marți, in țara, vremea va fi predominant frumoasa și, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii, se va incalzi. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari trecatoare ziua in nord-vest, sud-est și zona inalta de munte.Temperaturile maxime se vor incadra intre…

- Vremea intra de miercuri intr-un proces de incalzire, iar primavara incepe sa se instaleze. Cu toate acestea, un cod galben va fi in vigoare de dimineața in mai multe județe. In sudul țarii, vremea se schimba radical. Vom avea parte de o zi cu soare, cerul va fi in mare parte senin, iar temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius. Asta pana duminica, cand vremea se va raci accentuat și se preconizeaza și precipitatii sub forma de...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Schimbare radicala a vremii. Dupa ce iarna a revenit la inceputul lunii martie, acum meteorologii vin cu vesti noi. Se pare ca primavara isi intra in drepturi depline. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar nu vor lipsi ploile.Citeste si:…

- Dupa frigurile naprasnice care le suportam astazi, mult prea aspre pentru inceputul verii, pana la sfarșitul saptamanii, vom avea vreme frumoasa și chiar +16 grade Celsius in termometre.