Se schimbă vremea în weekend! Temperaturi de primăvară în februarie. Prognoza meteo ANM Vremea se schimba in acest weekend. Temperaturile cresc chiar și pana la 13 grade in anumite zone ale țarii, arata prognoza meteo ANM. Astfel, potrivit ANM, sambata, temperaturile se vor situa peste cele normale pentru aceasta data, mai ales in sud. Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi pe parcursul zilei in vestul, nordul, centrul și estul țarii, unde pe arii restranse vor fi precipitații. Acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare la munte, iar in zonele joase vor fi ploi și trecator lapovița sau ninsoare. Se schimba vremea in weekend! Temperaturi de primavara in februarie. Prognoza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu precipitatii mixte in extremitatea de sud-est. Vantul va sufla slab si moderat, iar pe arii mai restranse si pentru intervale mai scurte de timp vantul va avea intensificari in Crisana, Banat, Oltenia si Transilvania. Temperaturile maxime se vor incadra,…

- Astazi in țara temperaturile vor fi in scadere in cea mai mare parte a tarii, exceptie facand regiunile sud-estice, unde vor creste usor. Cerul va fi variabil, cu innorari in Crisana, Maramures si nordul Moldovei, unde izolat va ninge slab. In restul teritoriului, vantul va sufla slab si moderat, cu…

- Vremea va continua sa se incalzeasca usor joi in regiunile sudice si sud-estice, iar in restul zonelor valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedenta. In vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii innorarile vor fi persistente si temporar se vor semnala precipitatii, pe arii restranse…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 13...14 grade in sudul Olteniei si al Munteniei. In Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie. In aceste regiuni cantitatile de apa acumulate pe tot parcursul intervalului…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 13...14 grade in sudul Olteniei si al Munteniei. In Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie. In aceste regiuni cantitatile de apa acumulate pe tot parcursul intervalului…

- Vremea de 1 decembrie va fi mai rece la nivelul intregii tari, inclusiv in Capitala, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre doua si 12 grade Celsius, iar probabilitatea pentru ploi va fi redusa, a anuntat meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie, citat de Agerpres…

- Vești bune pentru romani. Primavara vine la finele lunii noiembrie. ANM anunța ca vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in regiunile sudice si estice. Conform prognozei meteo emise de ANM , cerul va fi variabil, cu innorari in vest, nord si centru, unde doar pe arii restranse va ploua. Vantul…

- Cerul va fi mai mult noros in jumatatea de nord a tarii, unde local va ploua, in timp ce in restul zonelor innorarile vor fi temporare, iar ploile, slabe cantitativ, se vor semnala pe areale mici. In zonele montane vor fi mai ales ninsori. Vantul va avea intensificari la munte, cu viteze mari pe creste,…