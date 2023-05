Se schimbă vremea în weekend. Prognoza meteo ANM pentru următoarele zile Vremea se racește in weekend, astfel ca temperaturile vor fi cu mult mai scazute decat weekend-ul trecut, de 1 mai. Astfel, conform directorului ANM, Elena Mateescu, trebuie sa ne așteptam la o vreme extrem de rece, atat in weekend, cat și saptamana viitoare. Sunt zone cu temperaturi de 9 grade, dar și cu maxime de pana la 17 grade in perioada urmatoare, arata prognoza meteo NAM. “Intr-adevar, este posibil ca incepand din ultima decada a lunii mai, așa cum arata și actualizarea estimarilor pentru intervalul 1 mai-6 iunie, sa vorbim, in special pentru ultima decada, de temperaturi in creștere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

