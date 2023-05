Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi rece,cu temperaturi sub 0 grade pe timpul nopții, pana sambata dimineața. Meteorologii spun ca cel puțin in prima parte a zilei vantul se va intesifica și apare bruma. In zonele intracarpatice, indeosebi in nordul Olteniei și al Munteniei se vor inregistra temperaturi cuprinse intre -4…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment. Meteorologii au transmis ca revine frigul in Romania, dupa ce in ultima perioada am avut parte de vreme frumoasa, dar cu ploi in majoritatea țarii. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani!

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit…

- Vremea se va mentine rece pentru aceasta perioada in toata tara, cu minime preponderent negative, si bruma sau inghet la sol, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit specialiștilor, se mentin avertizarile privind intensificari ale vantului, cea mai mare parte a tarii fiind sub…

- Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice si apropiate de cele obisnuite in rest. Saptamana 27.03.2023 – 03.04.2023 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice…

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor ramane mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada a anului, pana la inceputul lunii aprilie, cand valorile termice se vor situa in jurul celor specifice. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) estimarile meteorologice pentru patru…

- Scapam de GER: De la mijlocul saptamanii viitoare temperaturile vor reveni la normalul acestei perioade Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, dupa ce in ultimele zile Romania s-a confruntat cu un ger patrunzator, iar temperaturile au atins…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul va persista in 13 judete din Transilvania, Maramures si Moldova, pentru aceste zone fiind emis Cod galben. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…