Se schimbă vremea în București. Sunt anunțate averse sub formă de ninsoare cu posibile descărcări electrice Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru București. Sunt anunțate ninsori și descarcari electrice. Avertismentul meteo intra in vigoare incepand din aceasta dupa-amiaza. Potrivit ANM, cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza și la inceputul nopții vor fi perioade cu averse mai ales sub forma de ninsoare și posibil descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat, cu viteze de pana la 35…40 km/h. Temperatura aerului va fi mult mai scazuta decat in mod normal la aceasta data, astfel ca maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, iar minima va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta ca incepand din aceasta dupa amiaza și pe timpul nopții va ninge in Bucuresti , fiind posibile și descarcari electrice. Nu se intampla foarte frecvent, spune Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM, pentru Libertatea. Meteorologii anunta ca cerul se…

- Ca vremea a suferit schimbari, in ultima perioada, s-a tot vorbit. Mai nou, s-a aflat insa ca in Capitala, in orele urmatoare, s-ar putea semnala fenomene meteo ieșite din tipare. Din direcția Administratiei Nationale de Meteorologie s-a transmis, miercuri dimineața, o prognoza speciala pentru București.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala, in care anunța ca, incepand din aceasta dupa amiaza și pe timpul nopții va ninge, fiind insa posibile și descarcari electrice. Potrivit ANM, cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza și la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala. Incepand din aceasta dupa-amiaza va ninge și este posibil sa apara și fulgere, fiind vorba despre un fenomen foarte rar. Temperatura aerului va fi mult mai scazuta decat in mod normal la aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala. Incepand din aceasta dupa-amiaza și pe timpul nopții va ninge și este posibil sa apara și fulgere.

- Adiminstrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori, lapovița și depuneri de polei. Avertismentul meteo intra in vigoare de vineri seara și este valabil pana sambata la ora 18.00 Temperaturile vor ajunge chiar la -4 grade Celsius. „In nordul, nord-estul și local in centrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru București. Vremea se va raci inepand de joi seara in Capitala. In București temperaturile se vor situa in jurul maximei de 3 grade celsius. Pana vineri, la ora 8:00, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an.…

- Vremea se va incalzi semnificativ in Bucuresti pe parcursul zilei de luni, iar temperatura maxima va fi in jur de 14 grade Celsius, valoare cu mult mai ridicata decat in mod normal la aceasta data, potrivit prognozei speciale pentru Capitala realizate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul…