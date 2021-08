Se schimbă vremea brusc: grindină, vijelii, ploi torențiale anunțate de meteorologi - Ce zone sunt vizate "Astazi valorile termice vor scadea in toata țara, vremea racorasa in nord vest și centru, doar pe spații mici se va resimți disconfort termic. Vor fi perioade cu frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii. Ploi cu caracter torențial, local chiar și peste 25-40 de l pe metru patrat, izolat chiar 50-60l. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor incadra intre 19-20 de grade in nordul Moldovei și 30 de grade in restul țarii. Minimele termice de la noapte sunt de 7 grade in depresiuni și 21 de grade pe litoral. Izolat va fi și ceața. Vor fi scaderi și maine fața de ziua precedenta. Cantitațile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

