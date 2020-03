Se schimbă vârsta de pensionare. Proiectul a trecut de Senat Senatul a adoptati un proiect de Ordonanța de Urgența potrivit caruia personalul feminin angajat in invațamant are libertatea de a opta sa ramana in activitate pana la varsta de 65 de ani. Ordonanța nu are inca putere și ramane de vazut daca va trece de Camera Deputaților. Ce drepturi au profesorii la pensie Ce drepturi aula Potrivit proiectului, personalul didactic beneficiaza de pensie in condițiile prevazute de legislația de asigurari sociale și pensii care reglementeaza sistemul public de pensii. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare și de control… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

