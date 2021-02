Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca, printr-un ordin, a fost stabilita structura anului școlar 2020-2021. Acesta va avea doua semestre, iar primul se va incheia inaintea sarbatorilor...

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a anunțat ca anul școlar 2021-2022 va incepe, cel mai probabil, in a doua zi de luni din septembrie, iar semestrul al doilea va incepe dupa vacanța de Craciun, care va fi comasata cu actuala vacanța intersemestriala. “Sunt optimist, pana azi am lucrat la structura…

- O școala in care 1.000 de elevi au nevoie de acțiuni remediale va primi 500.000 de lei pe luna, a anunțat Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat la Digi24 ca plata per elev va fi de 500 de lei și ca va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale in…

- Scoala incepe LUNEA viitoare, apoi ei vor avea vacanta intersemestriala. Pe 8 februarie, cand incepe al doilea semestru, ar putea reveni in banci. Este una dintre variantele luate in calcul de ministrul educatiei, Sorin Campeanu. Ministrul Educatiei are programate astazi consultari cu profesorii, cu…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, a lamurit, intr-o conferința de presa, problematica amanarii rapelului la vaccinul COVID, in Romania. Valeriu Gheorghița a precizat ca, la acest moment, Romania nu ia in calcul amanarea administrarii celei de-a…

- Consiliul National al Elevilor cere imperativ descentralizarea deciziei privind deschiderea scolilor, aratand ca se apropie examenele nationale, iar multe localitati din tara au o rata de infectare sub 3 la mia de locuitori, relateaza News.ro. Reprezentantii Consiliului National al Elevilor arata, intr-un…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis, duminica, in sedinta extraordinara, inchiderea in intreg judetul Ilfov, pentru doua saptamani, a restaurantelor, cafenelelor, salilor de spectacole si a jocurilor de noroc, informeaza Prefectura Ilfov. Motivul deciziei este creșterea numarului…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…