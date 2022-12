Noul plan-cadru al Casei de Asigurari de Sanatate (CNSAS) vine cu noi schimbari, care nu sunt in avantajul bolnavilor din Romania. Concret, potrivit planului, medicul de specialitate nu poate raporta in aceeasi zi acelasi tip de serviciu medical de doua ori, pentru acelasi pacient. „Casele de asigurari de sanatate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile clinice, planificare familiala si ingrijiri paliative in ambulatoriu contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte prevazute in anexa nr. 7 la ordin, daca aceste servicii sunt efectuate…