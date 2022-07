Stiri pe aceeasi tema

- Unitati ale fortelor armate ucrainene au incheiat operatiunea de curatare in Insula Șerpilor de echipamente si armament lasate in urma de trupele ruse dupa retragerea lor in Crimeea, a informat sambata administratia militara regionala din Odesa, transmite EFE. Intre armamentul si echipamentul distruse…

- Presa rusa a calculat ca președintele francez Emmanuel Macron a vorbit 100 de ore la telefon cu Vladimir Putin. Garry Kasparov, unul dintre marii șahiști ai lumii, a susținut ca așa-zisa presa de la Moscova „minte tot timpul”, dar tot ar vrea sa vada o dezmințire din partea președinției franceze. Dupa…

- Rusia lanseaza rachete de pe Marea Neagra, asupra unor zone din Ucraina, in cea de-a 81-a zi a razboiului dintre cele doua țari. Aceste rachete ale Rusiei au pornit, se pare, de pe nave de suprafața. Acum o luna, Rusia anunța ca a lansat asupra Ucrainei rachete, tip Kalibr, de pe un submarin. Rusia…

- O nava de sprijin rusa, "Vsevolod Bobrov", era remorcata la Sevastopol din zona Insulei Serpilor dupa ce a luat foc, potrivit lui Serhii Bratchuk, purtator de cuvant al Administratiei militare regionale Odesa, anunta CNN.

- In contextul razboiului din Ucraina, lumea va trece printr-o criza alimentara fara precedent, a declarat Emmanuel Macron joi, 24 martie 2022, la finalul summitului G7. Ucraina și Rusia sunt considerate „furnizorii de paine ai Europei“, iar agricultura are dificultați sa coexiste cu bombele: se estimeaza…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei pe 24 februarie, relateaza duminica agentia DPA. Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca un marinar si-a pierdut viata si alti 27 sunt in continuare dati disparuti, dupa naufragiul crucisatorului Moskva de saptamana trecuta, potrivit AFP. Celelalte 396 de persoane aflate la bord au fost evacuate. „Ministerul Apararii ofera tot sprijinul si asistenta…

- Serviciul postal ucrainean Ukrposhta a anuntat vineri ca a fost tinta unui atac cibernetic, dupa ce mai devreme saptamana aceasta a pus in vanzare un timbru care celebreaza scufundarea crucisatorului rus Moskva, transmite Reuters. Ucrainenii au format cozi pentru a cumpara timbrul ce arata un soldat…