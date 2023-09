Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta joi doua acte normative prin care va crește salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei și a salariului minim din construcții de la 4.000 de lei la 4.500 de lei, a anunțat miercuri premierul Marcel Ciolacu.

- Marcel Ciolacu: Joi dam ordonanța pentru majorarea salariului minim la 3.300 de lei. Noul salariu minim in construcții, mai mare Creșterea salariului minim pe economie: Guvernul va adopta joi o ordonanta prin care salariul minim pe economie creste de la 3.000 la 3.300 de lei si o hotarare prin care…

- Guvernul a revenit cu vești proaste pentru romani! In timp ce salariații așteptau luna octombrie pentru a primi mai mulți bani, se pare ca salariul minim pe economie nu va mai crește de la inceputul lunii, așa cum a fost anunțat inițial. Iata ce mesaj a transmis Marcel Ciolacu pentru romani.

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei de guvern, ca Romania "nu isi mai permite" facilitati si

- Principala problema este legata de majorarea salariului, la pachet cu eliminarea unei scutiri de taxe. Daca salariul minim brut se va majora la 3.300 lei de la 1 octombrie și nu va mai exista o scutire de taxe pentru 200 lei, un angajat va incasa net 1.964 de lei, in timp ce, daca se scutesc cei 200…

- Salariul minim pe economie crește de la 1 octombrie 2023: Cați bani vor primi in plus romanii Salariul minim pe economie crește de la 1 octombrie 2023: Cați bani vor primi in plus romanii De la data de 1 octombrie 2023, Guvernul a luat decizia de a crește salariul minim brut, urmand ca de la data de…

- In ședința de astazi, Guvernul va aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile și persoanele grav afectate de evenimentul tragic produs in Crevedia The post In ședința de astazi, Guvernul va aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile și persoanele grav afectate de evenimentul…

- Guvernul ar urma sa majoreze salariul minim brut la 3.300 de lei, de la 1 septembrie.Mai mult, Guvernul vrea sa majoreze și salariul in construcții. Pe de alta parte, constructorii vor fi obligați sa plateasca contribuția la sanatate, așadar Guvernul cu o mana da, iar cu cealalta ia. Cat ne mai costa…