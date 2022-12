Se schimbă regulile la pensionarea pe caz de boală. Mai multă libertate pentru medici în realizarea evaluărilor Guvernul a aprobat luni, printr-o hotarare, noi criterii si norme de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I,II si III de invaliditate, care sa le inlocuiasca pe cele stabilite prin HG nr. 155/2011. Astfel, pe baza noilor norme si criterii medicale se urmareste […] The post Se schimba regulile la pensionarea pe caz de boala. Mai multa libertate pentru medici in realizarea evaluarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

