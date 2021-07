Astazi au intrat in vigoare noi masuri de relaxare. Astfel, incepand de joi, este permis un numar mai mare de participanți la concerte, evenimente publice și private, iar cluburile și restaurantele vor ramane deschise pana la 2 noaptea. Premierul Florin Citu anunța ca, potrivit noilor prevederi, in spatiile deschise sau inchise, competitiile sportive se pot desfasura cu spectatori pana la 50 la suta din capacitatea spatiului in anumite conditii. De asemenea, va fi acceptat un numar mai mare de participanti la concerte, festivaluri publice si private sau alte evenimente culturale organizate afara.…