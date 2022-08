Stiri pe aceeasi tema

Departamentul american al Securitatii Interne a anuntat ca abroga dispozitivul emblemetic "Remain in Mexico" al lui Donald Trump, care consta in expulzarea in Mexic a solicitantilor de azil pe timpul examinarii dosarului in justitia americana, relateaza AFP.

Fostul jucator de tenis, cehul Ivan Lendl, considera ca lupta pentru cel mai bun jucator de tenis din istorie este influențata politic. Rafael Nadal este in prezent singurul jucator cu 22 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic fiind la doar un singur titlu in urma lui, iar Roger Federer la doua.

Principalul favorit, sarbul Novak Djokovic, caștigator al ultimelor trei titluri la Wimbledon, s-a calificat miercuri fara mare efort , in turul 3 al Grand Slam-ului londonez, invingandu-l miercuri pe australianul Thanasi Kokkinakis cu 6-1, 6-4, 6-2, in doar 2 ore și 3 minute.

Marin Cilic, finalist la Wimbledon in 2017 și semifinalist la Roland Garros in acest an, nu-și va apara șansele la Grand Slam-ul londonez in acest sezon. Testat pozitiv la Covid inainte de turneu, croatul a parasit competiția, avand inca ușoare simptome.

Semifinalele turneului de tenis de la Birmingham, la care participa romancele Simona Halep și Sorana Cirstea, au fost amanate din cauza ploii. Partidele se vor disputa duminica.

Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Secretarul britanic de Externe Liz Truss a confirmat marti ca guvernul intentioneaza sa introduca "in urmatoarele saptamani" o lege pentru a modifica protocolul post-Brexit din Irlanda de Nord, transmite CNBC, conform news.ro.

Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.