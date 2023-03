Stiri pe aceeasi tema

- Modificari importante la regimul permiselor de conducere se pregatesc in Spațiul Uniunii Europene. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, susține ca se lucreaza intens la aceste modificari care vor cuprinde implementarea Permisului de conducere digital pentru a reduce numarul șoferilor…

- Prevederile propuse de Comisia Europeana privind permisele de conducere mobile vor intra probabil in vigoare dupa trei ani de la adoptarea directivei, spune comisarul pentru Transporturi Adina Valean intr-un interviu acordat 24chasa.bg.

- Uniunea Europeana vrea sa schimbe valabilitatea permiselor de conducere.Tari din Uniunea Europeana deja aplica o astfel de masura. Mai mult de atat, in proiectul Comisiei Europene este dat un exemplu, cel al Germaniei, in care unii soferi, care au peste 70 de ani, au decis sa predea in mod voluntar…

- Proiectul de regulament este conceput pentru a se asigura ca nivelul ”capacitatii de productie a tehnologiei net zero din Uniune este suficienta pentru a satisface cel putin 40% din nevoile anuale de implementare ale Uniunii”, se arata in document. UE este ingrijorata ca intreprinderile europene se…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un…

- Tinerii calatoresc gratuit in UE: Condițiile de participare și perioada de inscriere Tinerii calatoresc gratuit in UE: Condițiile de participare și perioada de inscriere Comisia Europeana va lansa cererea de candidaturi pentru „programul DiscoverEU”, care ar trebui sa permita 35.000 de tineri in varsta…

- Ungaria, Romania, Bulgaria și Slovacia au facut apel la Comisia Europeana (CE) cu o cerere de aranjare a furnizarii de gaze din Azerbaidjan catre Europa. Declarația o face șeful Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Ungariei, Peter Szijjarto, transmite RIA Novosti. Patru țari considera ca organismul…

- Un raport al Comisiei Europene din 2023 privind impactul schimbarilor demografice arata ca UE a pierdut in 10 ani cinci milioane de oameni din populația de varsta activa, in special in Letonia, Bulgaria și Romania, in principal din cauza ratei mici a natalitații și emigrației, arata Euractiv, citata…