Se schimbă regulile în cazul pașaportului temporar: Nu se mai eliberează pentru turism Se schimba regulile la eliberarea pasaportului simplu temporar incepand din 3 iulie. Va fi eliberat doar in situatii obiective si urgente, care exclud cazurile in care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la baza ratiuni exclusiv turistice. „Situatiile obiective si urgente trebuie probate cu documente din care sa rezulte necesitatea deplasarii persoanei in strainatate.

- Autoritațile anunța schimbari in privința eliberarii pașapoartelor acum, in plin sezon al vacanțelor. Astfel, eliberarea pasaportului simplu temporar se va realiza doar in situatii obiective si urgente. Acestea exclud cazurile in care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la baza ratiuni…

