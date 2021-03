Se schimbă regulile de înmormântare în cazul oamenilor răpuşi de COVID Regulile la inmormantare in cazul mortilor din cauza COVID-19 se vor schimba inainte de Paste. Anuntul a fost facut, duminica, de șeful Secretariatul de stat pentru culte. Cum se schimba regulile de inmormantare in cazul oamenilor rapusi de COVID dupa moartea Corneliei Catanga. Daca pana acum mortii de coronavirus trebuie ridicati dintr-un sicriu sigilat de la morga si inmormantati cu numar limitat de persoane, autoritatile anunta acum schimbarea procotolului. Preotul va putea fi chemat la spital, decedatul va putea fi imbracat inainte de inmormantare, si nu pus in saci de plastic, sicriul va… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

