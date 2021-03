Se schimbă regulile de înmormântare ale bolnavilor cu covid-19. Cum vor fi îngropați, de fapt Pana la aceasta ora peste 23.114 de persoane au murit in Romania, in urma infectarilor cu COVID. Mulți dintre cei decedați, conformunar marturii dramatice, nu au avut parte de o inmormantari, dupa datina creștina. Motivul erau restricțile impuse de autoritați. Acum se pare ca aceste reguli se vor schimba, sau cel puțin așa declara șeful […] The post Se schimba regulile de inmormantare ale bolnavilor cu covid-19. Cum vor fi ingropați, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Regulile privind inmormantarea morților de Covid se schimba inainte de sarbatorile pascale, dupa cum au transmis autoritațile. Astfel, pacienții care mor din cauza noului coronavirus vor avea parte de o slujba oficiata de un preot, de depunere in capela și de inhumare tradiționala.

- Regulile la inmormantare in cazul celor care au murit in urma infectarii cu noul coronavirus, se vor schimba in perioada urmatoare, scrie Antena3. Anunțul a fost facut de Victor Opaschi. șeful...

