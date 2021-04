Se schimbă regulile. Cum vom intra de azi înainte în spitalele Covid Noile prevederi au fost discutate ieri cu reprezentantii cultelor si vor fi cuprinse intr-un ordin de ministru care va fi semnat astazi.„Vorbim despre masuri de protecție, vorbim despre accesul preotului in spital, respectiv al pastorului in spital, la pacienții care au nevoie. De asemenea, in plus fața de solicitarile cultelor, avem in vedere lucrul asta și pentru aparținatori, cu respectarea unor reguli foarte stricte. Credem ca e bine ca pacienții care au nevoie de susținere sa o primeasca atat din partea reprezentanților cultelor, cat si din partea unui aparținator. Asta ar trebui sa se faca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli de acces in spitalele COVID Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministerul Sanatatii anunta schimbari în cazul organizarii înmormântarilor dupa decesul pacientilor cu COVID-19. Sunt modificate si regulile de acces în spital pentru preoti sau pentru…

- Ministrul Sanatații a anunțat modificarea ordinului ce reglementeaza felul in care reprezentanții cultelor au acces la pacienții internați in spital cu COVID-19 și modul in care sunt organizate inmormantarile. "Credem ca e bine ca pacienții care au nevoie de susținere sa o primeasca atat din partea…

- Schimbari in privinta regulilor de acces in spitalele COVID Ministerul Sanatatii anunta schimbari în cazul organizarii înmormântarilor dupa decesul pacientilor cu COVID-19. Sunt modificate si regulile de acces în spital pentru preoti sau pentru rudele…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat ca in noul ordin de ministrul vor fi reglementate cateva aspecte legate de accesul preoților și al rudelor bolnavilor de COVID-19 in secțiile ATI. Vlad Voiculescu a precizat ca accesul preoților va fi permis in spitale și, de asemenea, un aparținator…

- Preoții și rudele pacienților internați cu Covid 19 vor putea vizita bolnavii, in condiții speciale de siguranța. Se va permite accesul preoților și la inmormantari, pastrandu-se insa același numar restrans de participanți. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a declarat joi ca exista in lucru un Ordin…

- Acesta a anunțat ca a cazut de comun acord cu reprezentanții tuturor cultelor ca bolnavii sa poata fi vizitați la spital de rude sau preoți.”Ordinul de ministru este in lucru in acest moment. Cel tarziu maiine va fi semnat. Vor contine toate modificarile cerute de reprezentantii cultelor, va contine…

- Reprezentanții cultelor s-au intalnit joi cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, iar in urma discuțiilor s-a decis ca cei care și-au pierdut viața in urma infecției cu SARS-CoV-2 vor putea fi inmormantați conform datinilor religioase. Ce au cerut reprezentanții cultelor, potrivit Monseniorului Aurel…

- Acesta a anunțat ca a cazut de comun acord cu reprezentanții tuturor cultelor ca bolnavii sa poata fi vizitați la spital de rude sau preoți.Voiculescu chiar a afirmat ca niciodata morții nu ar fi trebuit predați familiei in saci, ca legea nu prevedea așa ceva."Va conține toate modificarile solicitate…