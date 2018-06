Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, miercuri, instabilitatea atmosferica va fi accentuata in intreaga tara, indeosebi in vestul si nord-vestul tarii, precum si in zonele montane si submontane. Vor fi perioade cu averse care vor avea si caracter torential, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect…

- Vremea o ia razna, la Timișoara. Dupa temperaturile ridicate de saptamana trecuta, in aceste zile sunt așteptate ploi in capitala Banatului. Potrivit meteorologilor, de astazi și pana vineri va ploua, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 și 24 de grade Celsius. De altfel, sunt așteptate…

- Meteorologii anunța ca vremea se va racori puțin in urmatoarele doua saptamani, in Banat, astfel ca nu vom mai avea temperaturi de 30 de grade Celsius. “Temperatura aerului va marca o ușoara scadere la inceputul intervalului, așa incat, in ziua de 8 mai, la nivelul regiunii vor fi maxime in jur de 24…

- De la temperaturi de aproape 20 de grade in Baragan, vremea se schimba radical de duminica dimineata. Frigul patrunzator, ploile, urmate de ninsori si vantul puternic ne vor da batai de cap. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea pentru mai multe judete, printre…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. „Se preconizeaza o racire care incepe duminica si care continua…

