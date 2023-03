Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum și noi dispoziții pentru a facilita aplicarea normelor de circ

- O serie de propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere a fost prezentata astazi de Comisia Europeana. Comisia Europeana a prezentat astazi mai multei propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere. In curand, șoferii ar putea avea un permis de conducere digital…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier.

- Se oprește curentul la Topoloveni Primaria orașului Topoloveni informeaza ca in data de 22 februarie a.c. Se intrerupe furnizarea cu energie electrica din Pta Topoloveni in intervalul orar: 09.00- 16.00. „Afectați vor fi consumatorii de pe str. Zavoiului și toți abonații de pe DN de la pod pana strada…

- Se anunța sistarea furnizarii apei potabile in comuna Bascov in data de 14 februarie 2023 Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bascov, in ziua de marti 14.02.2023, intre orele 9 – 17, fiind afectati utilizatorii situati pe strazile Serelor si Mierlusesti.…

- Se inchide Piața Gavana Primaria Municipiului Pitești, prin Salpitflor Green SA, anunța ca, incepand de duminica, 12 februarie 2023, de la ora 13:30, pana miercuri, 15 februarie 2023, la ora 06:30, Piața Gavana va fi inchisa pentru lucrari de dezinfectie, dezinsectie și deratizare. In perioada in care…

- Se introduce serviciul militar obligatoriu! O puternica țara din Europa are de gand sa faca acest pas dupa ce pacea din zona a fost tulburata de razboiul neprovocat al Federației Ruse. Germania ia in considerare sa revina la serviciul militar obligatoriu, pe fondul razboiului pornit de catre Federația…

- Sambata, 28 ianuarie, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania, un cetatean roman, in varsta de 51 de ani, domiciliat in județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Ford inmatriculat in Romania, iar la solicitarea colegilor a prezentat…