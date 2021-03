Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat Ministerul…

- Informarea meteorologica valabila de vineri, ora 14.00 pana sambata ora 16.00 se refera la racirea accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului, ninsori viscolite la munte. In acest interval, vremea se va raci accentuat, la inceput in nordul și nord-vestul țarii, iar sambata…

- „Programul Tomata, la fel cum am spus in tot anul trecut, s-a derulat pe o perioada de 4 ani. Orice forma de schema de sprijin de stat functioneaza intre 3 si 4 ani. Se directioneaza anumite sume catre un sector aflat in dificultate, dupa care forma aceea de sprijin se muta intr-o alta zona. Din nefericire,…

- Programul Tomata nu a fost un succes, a declarat Ministrul Agriculturii, Adrian Oroș, în cadrul dezbaterii bugetului din Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament. Potrivit acestuia, la un simplu control într-un județ a gasit 410 dosare fictive pe care s-au luat câte 3.000 euro.„Programul…

- De la o zi la alta se schimba lucrurile cu privire la inceputul de semestru doi din acest an școlar. Intr-un comunicat recent, dat astazi de Sorin Cimpeanu, se anunța modificari cu privire la la un nou scenariu verde. Aceste modificari fac referire la incidența ratei de infectare la nivel național,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat miercuri, 20 ianuarie 2021, ca fermele mici vor beneficia anul acesta de sprijin financiar, Submasura 6.3 – Dezvoltare ferme mici. Sprijinul financiar a fost acordat in PNDR 2020 fermelor mici prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).…

- O persoana a murit și trei au fost ranite grav, sambata, in localitatea Mera, județul Cluj, dupa impactul dintre doua mașini, anunța MEDIAFAX. ISU Cluj anunța ca intervin cu mai multe echipaje pe raza localitații Mera, pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident rutier. Citește…