Stiri pe aceeasi tema

- Platforma online "Monitorul preturilor carburantilor" a fost lansata anul trecut de autoritatea de concurenta si afiseaza preturile practicate de catre sase retele de benzinarii din Romania - OMV Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil, SOCAR si Gazprom, insumand aproximativ 1.300 de statii de distributie. In…

- Pretul carburantilor auto a scazut cu 6-7 bani pe litru in cazul benzinei standard si cu 8-9 bani pe litru pentru motorina standard, in medie, pe parcursul lunii august 2020, potrivit datelor furnizate pentru Agerpres de Consiliul Concurentei, pe baza informatiilor din Monitorul preturilor carburantilor.

- Pretul carburantilor auto a scazut cu 6-7 bani pe litru in cazul benzinei standard si cu 8-9 bani pe litru pentru motorina standard, in medie, pe parcursul lunii august 2020, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de Consiliul Concurentei, pe baza informatiilor din Monitorul preturilor carburantilor.…

- Pentru prima data in ultimii trei ani, un litru de benzina este mai ieftin decat unul de motorina. Conform Peco-online,ro, cel mai ieftin litru de benzina este 4,28 lei, in timp timp de un litru de motorina era 4,16 lei. In București, benzina cea mai ieftina costa, ieri, 4,39 lei pe litri, iar motorina…

- Compania Neptun SA Campina și proprietarul acesteia, omul de afaceri Mihai Anastasescu, au decis sa ajute mediul de afaceri, pe campineni și pe locuitorii din regiunile limitrofe sa treaca mai ușor peste dificultațile generate de pandemia de coronavirus. Astfel, incepand de astazi, 15 septembrie,…

- Pretul benzinei l-a depasit pe cel al motorinei, pentru prima data in ultimii trei ani. Astazi, cea mai ieftina benzina din Romania costa 4,34 lei pe litru, iar cea mai ieftina motorina se vinde cu 4,24 lei pe litru, arata datele Peco-online.ro. Cea mai ieftina benzina in Bucuresti costa astazi 4,39…

- Prețul benzinei l-a depașit pe cel al motorinei, pentru prima data in ultimii trei ani. Astazi, cea mai ieftina benzina din Romania costa 4,34 lei pe litru, iar cea mai ieftina motorina se vinde cu 4,24 lei pe litru, arata datele Peco-online.ro.

- ​Asiguratorii au atenționat din nou luni asupra prețurilor foarte mari practicate de unele service-uri auto din România, costuri artificiale, care daca s-ar menține s-ar reflecta în prețul platit de români pe asigurarile auto. Precizarile vin în contextul în care Guvernul…