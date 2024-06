Se schimbă peisajul demografic global și e o schimbare istorică Peisajul demografic global este in pragul unei schimbari istorice Raportul dintre numarul barbaților și al femeilor variaza semnificativ. In prezent, sunt mai mulți barbați in lume decat femei. Insa lucrurile sunt pe cale sa se schimbe, scrie ScienceABC . La nivelul anului 2022, exista doar o ușoara predominanța a barbaților, aceștia reprezentand 50,3% din populația globala, fața de 49,7%, numarul femeilor. Insa, estimarile indica o inversare treptata a acestei tendințe, numarul femeilor urmand sa depașeasca numarul barbaților pana in 2050 . Din punct de vedere istoric, populația globala s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

