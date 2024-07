Lucrurile sunt clare in SUA: Donald Trump o va infrunta pe Kamala Harris. Vicepresedintele lui Biden s-a intalnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu si a avut o pozitie transanta. I-a cerut sa puna capat razboiului din Gaza. Situatia din Gaza, dramatica Kamala Harris s-a intalnit cu premierul israelian si i-a atras atentia ca situatia din […] The post Se schimba paradigma la Casa Alba. Kamala Harris, indemn ferm catre Benjamin Netanyahu: i-a cerut sa puna capat razboiului din Gaza! first appeared on Ziarul National .