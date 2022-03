Se schimbă ora! În această noapte, trecem la ora de vară! Romania trece, in aceasta noapte, la ora de vara. Mai exact, ora oficiala a Romaniei trece de la ora 03:00 (GMT+2) la ora 04:00 (GMT+3), astfel ca in aceasta noapte vom dormi mai putin, iar duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. CFR Calatori a informat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 26/27 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04.00. Dupa ora 04.00,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

