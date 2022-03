Se schimbă ora. Duminică 27 martie va fi cea mai scurtă zi din an Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora oficiala de vara, ceasurile urmand sa fie date inainte cu o ora, astfel ca ora 3.00 va deveni ora 4.00. Ora oficiala de vara este aplicata intre ultima duminica din luna martie si ultima duminica din octombrie. Pentru trecerea la ora oficiala de vara, ceasurile vor fi date inainte cu o ora, astfel ca duminica 27 martie, care va avea 23 de ore, va fi cea mai scurta zi din an. Trenurile de calatori vor pleca din statii dupa ora de iarna pana in noaptea de sambata spre duminica, la ora 3.00, care devine ora 4.00. Dupa 4.00, trenurile vor pleca… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

