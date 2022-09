Anunț de ultima ora despre modul in care se vor calcula facturile la energie ale romanilor. Decizia urmeaza sa fie luata in ședința coaliției de guvernare. Mai exact, liderii coaliției urmeaza sa discute și despre programul rabla pentru becuri. Potrivit Antena 3, momentan nu se vorbește despre obligații in acest sens, insa decizia finala o vom vedea saptamana viitoare. “Deocamdata nu se pune problema unei obligativitați privind temperatura din apartamente pentru consumatorii casnici, ci doar pentru instituțiile publice. Aici, deja direcția este clara. Premierul le-a cerut ministerelor ca pana…