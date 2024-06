Se schimbă macazul. Termocentralele pe cărbune nu pot fi închise Guvernul va trebui sa faca demersuri la Bruxelles pentru prelungirea funcționarii termocentralelor pe carbune. Strategia energetica, elaborata cu aportul specialiștilor de la Transelectrica, prevede ca reducerea capacitații de generare pe baza de carbune se va realiza intr-un ritm care sa nu aduca atingere ”imperativelor economice, sociale și de securitate energetica”. De altfel, siguranța aprovizionarii cu […] The post Se schimba macazul. Termocentralele pe carbune nu pot fi inchise first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

