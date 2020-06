In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. "Trebuie sa spunem foarte clar ca prin HG 394 noi am menținut masura suspendarii zborurilor catre 12 state. Pe 11 iunie, Guvernul a hotarat sa permita reluarea zborurilor catre țarile care fac obiectul excepției de la izolare. Azi, CNSU a luat in discuție lista propusa de catre INSP și sunt 17 state care in acest moment au o medie zilnica raportata la un million de locuitori, sub 5, in ultimele 14 zile. Ne intereseaza mult cele 12 state spre…