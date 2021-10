Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani au contestat in instanța amenzil primite și au avut caștig de cauza. Judecatorii au constatat ca procesele verbale erau intocmite eronat de catre oamenii legii, așa ca nu au avut incotro și au dat caștig de cauza celor care le-au contestat. Amenzi anulate din cauza proceselor verbale intocmite…

- Se trece la ora de iarna in noaptea de 30 spre 31 octombrie. Ora 4.00 va deveni ora 3.00, astfel ca ceasul trebuie dat cu o ora inapoi. Ziua de 31 octombrie 2021 va fi cea mai lunga zi a anului. Va avea practic 25 de ore. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor…

- Expertul britanic Robert Joseph vine cu declarații surprinzatoare in ceea ce privește modul in care poți sa consumi vinul. Iata ce se produce in organismul tau cand bei vin cu cola. Acesta spune ca singurul lucru care se intampla este sa dea un gust diferit bauturii. ATP Motors. Campanii de nerefuzat.…

- Consumatorii vulnerabili vor fi ajutati de stat la plata facturilor. Totul este prevazut intr-o lege ce ar putea fi adoptata in septembrie. Sub ce nivel de venit pe persoana sau pe familie se vor acorda aceste ajutoare? Vesti bune pentru romanii cu o situatie materiala mai putin fericita! Legea consumatorului…

Accident cumplit in urma cu puțin timp in Borșa. Trei persoane ranite in urma impactului Accident rutier grav in urma cu puțin timp in localitatea Borșa pe strada Cercanel.

Vesti proaste pentru romanii care vor fi obligati sa intre in CARANTINA la revenirea in tara dupa concediu. Modificarea intra in vigoare de la 1 august Romanii nevaccinati care la revenirea in tara din concediu sunt…

- Amenzi mai mari pentru soferi. In aceasta luna a fost depusa la Senat o propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede anumite completari ale articolelor din capitolul VI care reglementeaza infractiunile si…

- O boala foarte dureroasa, care are si un impact social puternic asupra vietii unei femei, afecteaza si foarte multe romance. Din pacate, medicii spun ca nu se cunoaste cauza exacta a aparitiei acestei boli. Ce obiceiuri si alimente trebuie neaparat evitate, pentru a ne proteja? O boala serioasa, care…