Se schimbă legislația în domeniul burselor de merit la elevi Toți elevii de gimnaziu și liceu cu medii generale intre 9,50 și 10 in anul școlar trecut vor primi burse de merit. Acest lucru inseamna ca procentul de 30 prevazut in prima varianta a ordinului, dezbatut public și contestat de diferite organizații din educație, se pastreaza, iar acestuia se adauga și ceilalți elevi, in funcție de situația din fiecare clasa, care au avut media generala anuala in anul școlar 2022-2023 peste 9,50. Pragul de 9,50 a fost criteriu de acordare a burselor anul trecut și practic a fost reluat in ordin ca soluție a Ministerului Educației la criticile din spațiul public… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

