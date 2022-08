Se schimbă legea! Românii riscă amenzi de peste 8.000 de lei dacă refuză să facă asta Potrivit unui proiect de lege, romanii care refuza sa primeasca ordinul de incorporare in cazul starii de asediu sau de razboi risca amenzi de peste 8.000 de lei.Se schimba legea privind pregatirea populatiei pentru aparare. Se anunta amenzi uriase pentru cei care refuza sa primeasca ordinul de chemare sau neprezentarea la timp la cercul militar, in caz de razboi sau stare de asediu. Se schimba legea! Amenzi uriase pentru acesti romani Potrivit proiectul de lege ce vizeaza modificarea Legii 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare, prevede ca pe langa cetatenii incorporabili si rezervisti,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

