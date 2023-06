Se schimbă legea privind înlocuirea produselor. Află ce drepturi ai! Te-ai saturat sa tot discuți cu reprezentanții magazinelor referitor la returnarea produselor. Iata ca acum acest lucru va fi statuat clar in lege. In cazul in care un client va constata in cel mult 30 de zile de la livrarea unui produs, ca acesta nu este bun, va putea beneficia direct de inlocuirea lui. Proiectul de lege ce a trecut de Parlament. Acum, consumatorii pot alege intre repararea sau inlocuirea produsului. Pana acum mulți dintre comercianți spuneau ca nu se poate schimba cu altul nou, ci doar sa fie reparat. Aceasta decizie va aparține de acum clientului. OUG 140/2021 privind anumite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru consumatori! Acestia au dreptul sa primeasca un produs nou, in termen de cel mult 30 de zile de la achizitie, in cazul in care produsul primit initial este neconform. Potrivit unui proiect de lege ce a trecut, marti, de Parlament, in cazul in care consumatorul constata, in cel mult…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a anuntat ca, dupa discutiile din coalitie, PNL ar fi dispus sa cedeze Ministerul Energiei pentru UDMR. „Am discutat care sunt variantele pe care putem sa decidem in continuare si a ramas stabilit ca PNL sa ofere un minister pentru UDMR, este vorba de Ministerul Energiei,…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis, fiind al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier de catre presedintele Klaus Iohannis, in urma consultarilor pe care seful statului…

- Noi reguli in industria alimentara! Eticheta produselor romanești se schimba - La ce trebuie sa fie atenți consumatorii. Noi reguli in industria alimentara din țara noastra! Eticheta produselor romanești se schimba, iar mezelurile, conservele, dar și alte produse autohtone vor avea o eticheta ce…

- Romanii se tem ca vor ajunge și in Romania produsele pe baza de faina de insecte și nu vor putea sa le recunoasca, așa incat sa le evite. Potrivit unui proiect legislativ aflat in dezbaterea senatorilor, consumatorii vor trebui sa primeasca informații clare și complete in legatura cu produsele alimentare…

- Un sondaj realizat de AVANGARDE arata ca romanii se opun categoric unirii cu Republica Moldova. Sondajul arata ca 54% dintre repondenți nu sunt de acord cu unirea dintre Republica Moldova și Romania. De asemenea, daca s-ar organiza referendum de unire a Romaniei cu Republica Moldova, 50% ar vota impotriva.…

- Romania este data drept exemplu de urmat in Italia, unde se incearca adoptarea unui proiect similar cu cel promulgat anul trecut de președintele Klaus Iohannis, astfel incat persoanele vindecate de cancer sa nu mai fie discriminate. Legea, inițiata de senatoarea Nicoleta Pauliuc, protejeaza drepturile…

- Este litera de lege – concediul de acomodare platit, pentru persoanele care adopta un copil in Romania este de maximum 2 ani, in loc de 1 an cat era pana azi. Președintele Iohannis a promulgat astazi actul normativ pe care l-am inițiat, devenit acum Legea nr. 70/2023. De maine, oricine adopta un copil…