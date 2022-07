Se schimbă legea: Pregătirea românilor pentru apărare. Modificările și mobilizarea în caz de război Ministerul Apararii Naționale aduce modificari Legii privind pregatirea populației pentru aparare. Printre modificarile aduse se numara și includerea polițiștilor și a polițiștilor de penitenciare ca rezerviști, obligația cetațenilor cu domiciliu in alte țari de a raspunde mobilizarii in caz de razboi, dar și introducerea starii de urgența, pe langa starile de asediu, mobilizare sau razboi. Ministerul Apararii Naționale pregatește mai multe schimbari la legea privind pregatirea populației pentru aparare. Draftul de lege a fost publicat de minister in dezbatere publica. Printre principalele modificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

